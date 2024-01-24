54 nerenin plakası? 54 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 54 nerenin plakası? 54 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 54 nerenin plakası? 54 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
54 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Yolda veya herhangi bir yerde 54 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sakarya ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
54 AA 001 - 54 AZ 999
54 DA 001 - 54 DZ 999
54 EA 001 - 54 EZ 999
54 FA 001 - 54 FZ 999
54 M 0001 - 54 M 2000
54 M 2501 - 54 M 3000
54 M 4501 - 54 M 5000
54 M 7001 - 54 M 7500
54 T 0001 - 54 T 2000
54 T 2501 - 54 T 3000
54 T 4501 - 54 T 5000
54 T 7001 - 54 T 7500
54 TA 001 - 54 TZ 999
54 UA 001 - 54 UZ 999
54 YA 001 - 54 YZ 999
Geyve İlçesi Plaka Kodları:
54 LA 001 - 54 LZ 999
54 M 3001 - 54 M 3500
54 T 3001 - 54 T 3500
54 T 7501 - 54 T 8000
Akyazı İlçesi Plaka Kodları:
54 HA 001 - 54 HZ 999
54 M 2001 - 54 M 2500
54 T 2001 - 54 T 2500
Kaynarca İlçesi Plaka Kodları:
54 M 5001 - 54 M 5500
54 T 5001 - 54 T 5500
54 VA 001 - 54 VZ 999
Hendek İlçesi Plaka Kodları:
54 KA 001 - 54 KZ 999
54 M 3501 - 54 M 4000
54 T 3501 - 54 T 4000
Pamukova İlçesi Plaka Kodları:
54 M 6001 - 54 M 6500
54 RA 001 - 54 RZ 999
54 T 6001 - 54 T 6500
Karasu İlçesi Plaka Kodları:
54 M 4001 - 54 M 4500
54 PA 001 - 54 PZ 999
54 T 4001 - 54 T 4500
Taraklı İlçesi Plaka Kodları:
54 M 7501 - 54 M 8000
54 T 7501 - 54 T 8000
Kocaali İlçesi Plaka Kodları:
54 M 5501 - 54 M 6000
54 NA 001 - 54 NZ 999
54 T 5501 - 54 T 6000
Sapanca İlçesi Plaka Kodları:
54 M 6501 - 54 M 7000
54 SA 001 - 54 SZ 999
54 T 6501 - 54 T 7000
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