54 nerenin plakası? 54 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:32

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:32

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 54 nerenin plakası? 54 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

54 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 54 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sakarya ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

54 AA 001 - 54 AZ 999

54 DA 001 - 54 DZ 999

54 EA 001 - 54 EZ 999

54 FA 001 - 54 FZ 999

54 M 0001 - 54 M 2000

54 M 2501 - 54 M 3000

54 M 4501 - 54 M 5000

54 M 7001 - 54 M 7500

54 T 0001 - 54 T 2000

54 T 2501 - 54 T 3000

54 T 4501 - 54 T 5000

54 T 7001 - 54 T 7500

54 TA 001 - 54 TZ 999

54 UA 001 - 54 UZ 999

54 YA 001 - 54 YZ 999

Geyve İlçesi Plaka Kodları:

54 LA 001 - 54 LZ 999

54 M 3001 - 54 M 3500

54 T 3001 - 54 T 3500

54 T 7501 - 54 T 8000

Akyazı İlçesi Plaka Kodları:

54 HA 001 - 54 HZ 999

54 M 2001 - 54 M 2500

54 T 2001 - 54 T 2500

Kaynarca İlçesi Plaka Kodları:

54 M 5001 - 54 M 5500

54 T 5001 - 54 T 5500

54 VA 001 - 54 VZ 999

Hendek İlçesi Plaka Kodları:

54 KA 001 - 54 KZ 999

54 M 3501 - 54 M 4000

54 T 3501 - 54 T 4000

Pamukova İlçesi Plaka Kodları:

54 M 6001 - 54 M 6500

54 RA 001 - 54 RZ 999

54 T 6001 - 54 T 6500

Karasu İlçesi Plaka Kodları:

54 M 4001 - 54 M 4500

54 PA 001 - 54 PZ 999

54 T 4001 - 54 T 4500

Taraklı İlçesi Plaka Kodları:

54 M 7501 - 54 M 8000

54 T 7501 - 54 T 8000

Kocaali İlçesi Plaka Kodları:

54 M 5501 - 54 M 6000

54 NA 001 - 54 NZ 999

54 T 5501 - 54 T 6000

Sapanca İlçesi Plaka Kodları:

54 M 6501 - 54 M 7000

54 SA 001 - 54 SZ 999

54 T 6501 - 54 T 7000