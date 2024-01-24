56 nerenin plakası? 56 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:38

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 56 nerenin plakası? 56 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

56 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de 56 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Siirt olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Bitlis iline bağlı bir ilçe olan Siirt, cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde vilayet statüsünü alarak il olmuştur.

Siirt Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

56 AC 001 - 56 AZ 999

56 D 0001 - 56 D 999

56 DA 001 - 56 DA 999

56 M 0001 - 56 M 1000

56 T 0001 - 56 T 1000

Siirt Kurtalan İlçesi Plaka Kodları:

56 KA 001 - 56 KZ 999

56 M 1001 - 56 M 1500

56 T 1001 - 56 T 150