58 taşınmaz listede: Kayyum ne var ne yok satıyor

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AKP’li belediyelerin tartışmalı uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de kayyum yönetimindeki Van Belediyesi’nde yaşandı. Belediye, Eskicami ve Yenicami mahallelerinde bulunan en az 641 bin metrekarelik 58 taşınmazı satmak için dün Resmi Gazete’de bir ilan yayımladı.

Söz konusu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 608 milyon 529 bin TL. Van Belediyesi 14 Kasım 2023’te de 35 taşınmazın satılması için bir ilan yayımlamıştı. Söz konusu taşınmazların bedeli ise 361 milyon 687 bin TL. olarak açıklanmıştı.

‘BORCU ÜÇE KATLADILAR’

Yerine kayyum atanan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı, söz konusu tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Avcı, görevi devraldıklarında belediyenin 1 milyar 100 milyon TL borcu olduğunu ancak atanan kayyumun ardından bu borcun 3 milyar TL’yi aştığı iddiasını aktardı.

Avcı, “Kayyum zihniyeti tümden Van’ı satılığa çıkardı. Yerel seçimde kaybedeceklerini biliyorlar. Bu nedenle taşınır ve taşınmaz tüm malları elden çıkarmaya çalışıyorlar. Yerine gelecek yeni yönetimin elini kolunu bağlamak için bunu yapıyorlar. Belediyenin borcunun 3 milyar TL’yi aştığı ifade ediliyor. Kamu bankalarına da özel bankalara da borçlular” ifadelerini kullandı.

‘MECLİS FİİLEN YOK!’

Belediye meclisinin fiilen kapalı olduğunu söyleyen Avcı, “Meclis üyeleri toplanmıyor. Bu kararlar birkaç bürokratın imzasıyla alınıyor. Yeni yönetim geldiğinde belediyenin borçlarının ödenemez olmasını istiyorlar. Bankaların haciz süreci başlatacağını duyduk ancak yetkililerin araya girerek ‘kamu yararı’ diyerek bunu ertelediğinin duyumunu alıyoruz. Bu, yarın belediye seçimini kaybettiklerinde belediyeye haciz gelebileceği anlamına geliyor” dedi.