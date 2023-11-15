59 ayrı suçtan aranıyordu: Yakalandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:55

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:55

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken 59 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ÇOĞU DOLANDIRICILIK

Edinilen bilgiye göre; 1 adet başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, 11 adet başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, 4 adet başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, 1 adet bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, 1 adet bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, 17 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 11 adet bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kişinin, kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkisi olduğunu söylemesi ile bilişim sistemleri banka, kredi kurum araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık, 6 adet kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, 4 adet vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan ve hakkında toplam 59 adet aranma kaydı ile toplam 15 yıl 4 ay 120 gün hapis cezası ile toplam 56 bin 100 TL para cezası bulunan K.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.