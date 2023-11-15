Tartıştığı kişiyi silahla yaralamıştı... Metruk bir binada yakalandı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:22

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:22

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Çatalca'ya bağlı Kaleiçi Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında nakliye işiyle uğraşan bir kişinin, şüpheli B.Ş.'nin eşyalarını taşıdığı ve aralarında bu konudan dolayı alacak verecek meselesi olduğu, şüpheli B.Ş.'nin olay günü yaşanılan tartışma sonucu şahsı silahla yaralayıp kaçtığı belirlendi.

METRUK BİR BİNADA YAKALANDI!

Yapılan çalışmalarda yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ş. ise, aynı gün Kaleiçi Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız silah metruk bir binada ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ş., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

