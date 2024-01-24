55 nerenin plakası? 55 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 55 nerenin plakası? 55 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 55 nerenin plakası? 55 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
55 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
55 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Samsun olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Canik Sancağı olarak isimlendirilen Samsun’un vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının hemen ardından gerçekleşmiştir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
55 AC 001 - 55 AZ 999
55 C 0001 - 55 C 3500
55 D 0001 - 55 D 4000
55 DA 001 - 55 DZ 999
55 EA 001 - 55 ES 999
55 EV 001 - 55 EZ 999
55 FB 001 - 55 FB 999
55 GS 001 - 55 GS 999
55 K 0001 - 55 K 3500
55 LA 001 - 55 LZ 999
55 M 0001 - 55 M 4000
55 MA 001 - 55 MA 999
55 SA 001 - 55 SZ 999
55 T 0001 - 55 T 4000
55 TS 001 - 55 TS 999
Bafra İlçesi Plaka Kodları:
55 C 5001 - 55 C 6000
55 D 4501 - 55 D 5700
55 ET 001 - 55 EU 999
55 FH 001 - 55 FS 999
55 HA 001 - 55 HE 999
55 K 5001 - 55 K 6000
55 M 4501 - 55 M 5700
55 NA 001 - 55 NV 999
55 T 4501 - 55 T 5700
55 K 20001 - 55 K 25000
55 JA 001 - 55 JA 999
Tekkeköy İlçesi Plaka Kodları:
55 C 4001 - 55 C 4500
55 D 4001 - 55 D 4500
55 K 4001 - 55 K 4500
55 M 4001 - 55 M 4500
55 T 4001 - 55 T 4500
55 VA 001 - 55 VZ 999
Çarşamba İlçesi Plaka Kodları:
55 C 6001 - 55 C 7000
55 D 6101 - 55 D 7400
55 FA 001 - 55 FF 999
55 HF 001 - 55 HL 999
55 K 6001 - 55 K 7000
55 M 6101 - 55 M 7400
55 RA 001 - 55 RZ 999
55 T 6101 - 55 T 7400
Lâdik İlçesi Plaka Kodları:
55 C 4501 - 55 C 5000
55 D 8001 - 55 D 8250
55 K 4501 - 55 K 5000
55 M 8001 - 55 M 8250
55 T 8001 - 55 T 8250
55 ZA 001 - 55 ZZ 999
Ondokuzmayıs İlçesi Plaka Kodları:
55 C 3501 - 55 C 4000
55 D 5701 - 55 D 5900
55 K 3501 - 55 K 4000
55 M 5701 - 55 M 5900
55 T 5701 - 55 T 5900
55 YA 001 - 55 YZ 999
Alaçam İlçesi Plaka Kodları:
55 C 9001 - 55 C 9500
55 K 9001 - 55 K 9500
55 TA 001 - 55 TR 999
55 TT 001 - 55 TZ 999
Havza İlçesi Plaka Kodları:
55 H 0001 - 55 H 9999
55 HS 001 - 55 HZ 999
55 K 7751 - 55 K 8500
55 M 7401 - 55 M 8000
55 T 7401 - 55 T 8000
Salıpazarı İlçesi Plaka Kodları:
55 C 6601 - 55 C 6750
55 D 6851 - 55 C 7100
55 M 7251 - 55 M 7400
55 T 7251 - 55 T 7400
55 ZP 001 - 55 ZZ 999
Terme İlçesi Plaka Kodları:
55 K 7001 - 55 K 7750
55 KA 001 - 55 KH 999
55 M 8551 - 55 M 8724
55 T 8551 - 55 T 8628
Vezirköprü İlçesi Plaka Kodları:
55 C 8501 - 55 C 9000
55 FT 001 - 55 FZ 999
55 HN 001 - 55 HR 999
55 K 8501 - 55 K 9000
55 M 9001 - 55 M 9500
55 PA 001 - 55 PZ 999
55 T 9001 - 55 T 9500
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