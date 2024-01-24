55 nerenin plakası? 55 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:35

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 55 nerenin plakası? 55 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

55 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

55 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Samsun olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Canik Sancağı olarak isimlendirilen Samsun’un vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının hemen ardından gerçekleşmiştir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

55 AC 001 - 55 AZ 999

55 C 0001 - 55 C 3500

55 D 0001 - 55 D 4000

55 DA 001 - 55 DZ 999

55 EA 001 - 55 ES 999

55 EV 001 - 55 EZ 999

55 FB 001 - 55 FB 999

55 GS 001 - 55 GS 999

55 K 0001 - 55 K 3500

55 LA 001 - 55 LZ 999

55 M 0001 - 55 M 4000

55 MA 001 - 55 MA 999

55 SA 001 - 55 SZ 999

55 T 0001 - 55 T 4000

55 TS 001 - 55 TS 999

Bafra İlçesi Plaka Kodları:

55 C 5001 - 55 C 6000

55 D 4501 - 55 D 5700

55 ET 001 - 55 EU 999

55 FH 001 - 55 FS 999

55 HA 001 - 55 HE 999

55 K 5001 - 55 K 6000

55 M 4501 - 55 M 5700

55 NA 001 - 55 NV 999

55 T 4501 - 55 T 5700

55 K 20001 - 55 K 25000

55 JA 001 - 55 JA 999

Tekkeköy İlçesi Plaka Kodları:

55 C 4001 - 55 C 4500

55 D 4001 - 55 D 4500

55 K 4001 - 55 K 4500

55 M 4001 - 55 M 4500

55 T 4001 - 55 T 4500

55 VA 001 - 55 VZ 999

Çarşamba İlçesi Plaka Kodları:

55 C 6001 - 55 C 7000

55 D 6101 - 55 D 7400

55 FA 001 - 55 FF 999

55 HF 001 - 55 HL 999

55 K 6001 - 55 K 7000

55 M 6101 - 55 M 7400

55 RA 001 - 55 RZ 999

55 T 6101 - 55 T 7400

Lâdik İlçesi Plaka Kodları:

55 C 4501 - 55 C 5000

55 D 8001 - 55 D 8250

55 K 4501 - 55 K 5000

55 M 8001 - 55 M 8250

55 T 8001 - 55 T 8250

55 ZA 001 - 55 ZZ 999

Ondokuzmayıs İlçesi Plaka Kodları:

55 C 3501 - 55 C 4000

55 D 5701 - 55 D 5900

55 K 3501 - 55 K 4000

55 M 5701 - 55 M 5900

55 T 5701 - 55 T 5900

55 YA 001 - 55 YZ 999

Alaçam İlçesi Plaka Kodları:

55 C 9001 - 55 C 9500

55 K 9001 - 55 K 9500

55 TA 001 - 55 TR 999

55 TT 001 - 55 TZ 999

Havza İlçesi Plaka Kodları:

55 H 0001 - 55 H 9999

55 HS 001 - 55 HZ 999

55 K 7751 - 55 K 8500

55 M 7401 - 55 M 8000

55 T 7401 - 55 T 8000

Salıpazarı İlçesi Plaka Kodları:

55 C 6601 - 55 C 6750

55 D 6851 - 55 C 7100

55 M 7251 - 55 M 7400

55 T 7251 - 55 T 7400

55 ZP 001 - 55 ZZ 999

Terme İlçesi Plaka Kodları:

55 K 7001 - 55 K 7750

55 KA 001 - 55 KH 999

55 M 8551 - 55 M 8724

55 T 8551 - 55 T 8628

Vezirköprü İlçesi Plaka Kodları:

55 C 8501 - 55 C 9000

55 FT 001 - 55 FZ 999

55 HN 001 - 55 HR 999

55 K 8501 - 55 K 9000

55 M 9001 - 55 M 9500

55 PA 001 - 55 PZ 999

55 T 9001 - 55 T 9500