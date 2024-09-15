Ekranların fenomen dizisi 'Bahar'ın yeni sezon fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:24

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:24

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Bahar' dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Dizinin ilk fragmanı izleyicilerle buluşurken, Demet Evgar’ın yer aldığı sezon afişi de yayımlandı.

Yeni sezon, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle diziye yeni katılan isimler arasında.

MF Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Senaryo ise Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce tarafından kaleme alınıyor.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Bahar ve Timur’un mahkemesinde beklenmedik bir delil ortalığı karıştırırken, Bahar’ın herkesten sakladığı hastalığı açığa çıkmıştı. Nevra, geçmişin sırlarıyla yüzleşen Timur'dan yardım isterken, tüm hastane Bahar için seferber olmuştu. Bu sırada Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmaya hazırlanıyordu. Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirse de onları da bekleyen bir sürpriz vardı. Bahar ve Timur ise hayatlarının en büyük eşiğine gelmişti.