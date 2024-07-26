5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre gece saatleri yüksek sesle eğlenen çiftin evine ihbar üzerine polis gitti. Polisin gelmesiyle cama çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen kadın, dengesini kaybederek 5'inci kattan aşağıya düştü ağır yaralandı.
Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi 2145'nci sokakta iddiaya göre, geç saatlerde evinde yüksek sesle eğlenen ve çevreyi rahatsız eden bir çift ve arkadaşları komşuları ayağa kaldırdı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis daire sakinlerini uyarmak istedi ancak evdekiler polise zorluk çıkardı.
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