6 araç birbirine girdi... Kazada 4 kişi yaralandı!
Kütahya'da biri TIR 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR ve 5 otomobil çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
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