6 araç birbirine girdi... Kazada 4 kişi yaralandı!

Kütahya'da biri TIR 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:30
6 araç birbirine girdi... Kazada 4 kişi yaralandı!
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir TIR ve 5 otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.


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