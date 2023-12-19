Feci kaza... Kamyonetle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Gölmarmara'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Salihli-Akhisar kara yolunun Gölmarmara ilçesi geçişinde M.T. (29) yönetimindeki 07 AJD 929 plakalı otomobil, refüjü geçip karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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