Son Dakika... MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerin şehit olduğunu ve 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 22:10
Son Dakika... MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan son açıklamada yaralı 4 askerden 3'ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Şehit sayısı 6'ya yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."


Şehit Son dakika MSB

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