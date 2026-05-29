6 ay önce kaza geçirmişti: Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."