Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 ay önce kaza geçirmişti: Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

6 ay önce kaza geçirmişti: Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

29.05.2026 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
6 ay önce kaza geçirmişti: Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025 günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

İlgili Konular: #polis #trafik kazası #Şehit

İlgili Haberler

Özgür Özel: 'Bu bir mevzi değil cephe mücadelesidir'
Özgür Özel: 'Bu bir mevzi değil cephe mücadelesidir' Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP arınacaksa bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. ‘Kazanan CHP’, ‘kaybeden CHP’yi isteyenlerden arınacak” ifadelerini kullandı. 24 Mayıs’ı bir milat olarak niteleyen Özel, “Mücadele bir mevzi mücadelesi değil, bir cephe mücadelesi olmalıdır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi CHP’nin değil milletin yanında durmaya çağırıyorum” dedi.
Namık Tan'dan 'Tom Barrack' iddialarına yanıt geldi
Namık Tan'dan 'Tom Barrack' iddialarına yanıt geldi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik “Tom Barracak’a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi” iddiasına ilişkin, “Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım” açıklamasını yaptı.
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: İki denizci yaralandı
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: İki denizci yaralandı Karadeniz'de seyir halindeki bir Türk yük gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığı öne sürüldü. Ukrayna makamları, saldırıda yaralanan iki mürettebatın hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olay bölgesinden geldiği iddia edilen görüntüler basına servis edildi.