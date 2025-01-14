6 ay önce organlarını bağışladı, kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:57

Salarha Beldesi’nde yoldan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz’a 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.50 sıralarında otomobil çarpmıştı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kazada baba Ali Faik Yılmaz hafif yaralanırken, Medine Yılmaz ise ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Medine Yılmaz 11 günlük yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşti.

Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun’a doğru karayoluyla yola çıktı.

Yakınları ise Medine’nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

"KAZADAN 6 AY ÖNCE KARDEŞİM BİZE ORGAN NAKLI OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Kardeşi Medine’nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulamasından gururlu olduklarını ifade eden abla Merve Yılmaz “Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Medine’nin organlarının 5 kişiye hayat olacağına vurgu yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran “Yaklaşık 10 gün önce elimde trafik kazası sonucu yoğun bakımda takip aşamalarına başladık. Beyin ölümü tanısını koyduk. Hasta yakınlarıyla görüşmelerimiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler ve bakanlık ve organ bağışı komisyonumuzla iletişimimiz sonucunda organ bağışı ameliyatını gerçekleştirdik. Sol böbreğimiz Sivas’a diğer organlarımız ise Samsun’a gönderilmek üzere yola çıkacak. 5 tane hastamıza ikinci bir şans, yeni bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.