Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? 13 Ocak Pazartesi günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 13.01.2025 - 23:30

Güncelleme: 13.01.2025 - 23:45

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam etti. Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Survivor 2025'in bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyununda eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 13 Ocak Pazartesi günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

SURVIVOR ALL STAR'DA DÜN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR ALL STAR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Ünlüler takımı oldu ve oyunu kaybeden takım bu haftanın ilk eleme adayını seçti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Göksu oldu.

SURVİVOR ALL STAR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star yarışmasında ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım 12-10 kazandı ve ikinci eleme adayının Mavi Takımdan çıkacağı kesinleşti.