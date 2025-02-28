5 gündür haber alınamıyordu... Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Aydın'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Akif Barutçu, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde 209 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; apartmanın birinci katında yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Akif Barutçu'nun (77) hayatından endişe duyan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler girdikleri evde, şahsı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Barutçu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Barutçu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: #aydın #cansız beden #Ölüm #Efeler
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