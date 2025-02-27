Ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 23:53

Olay, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Yılmaz kendisine ait ahırda tüfekle vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Yılmaz’ın cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin çok yönlü çalışma başlattı. Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.


Etiketler: #sakarya #Ahır #ölü bulundu

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