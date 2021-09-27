6 ilde fuhuş operasyonu: 30 gözaltı
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen, internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana’da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’, ‘uyuşturucu madde temini, kullandırmak, kullanmak’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarını işledikleri iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 12’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 18’i ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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