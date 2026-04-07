6 ilde operasyon: 'Uygun fiyata taşıyacağız' dediler, eşyaları çaldılar

6 ilde operasyon: 'Uygun fiyata taşıyacağız' dediler, eşyaları çaldılar

7.04.2026 11:58:00
DHA
6 ilde operasyon: 'Uygun fiyata taşıyacağız' dediler, eşyaları çaldılar

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda taşımak için anlaştıkları malları TIR'lara yükleyerek çalan şebeke üyesi 9 kişi yakalandı. Aynı şebeke üyesi 5 şüphelinin daha önceki operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Mağdurların İstanbul’da taşıtmak istediği ürünlerin, anlaştıkları kişiler tarafından çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada olayların organize olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmalar sırasında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

3 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 3 ay süren dinleme ve takipler sırasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin çaldığı 20 ton alüminyum ve 32 adet hurda motosiklet ele geçirilerek, mağdurlara teslim edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şebeke üyelerini yakalamak için İstanbul, Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon yapıldı. Hırsızlık şebekesi üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları bir depoya da baskın yapıldı. Baskınlar sırasında piyasa değeri 70 bin dolar olduğu belirtilen ketçap da ele geçirildi.

Image

TIR'LARIN PLAKALARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden ilan vererek ürünlerini taşıtmak isteyen mağdurlarla irtibata geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin müşterileri ikna etmek için ucuz fiyat vererek anlaştıkları öğrenildi.

Şüpheliler malları yükledikleri TIR'ların plakalarını değiştirdikleri ardından da kendilerine ait depolara götürdükleri belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

