6 iş yeri ve bir kurumu soymuştu... Cezası belli oldu!
Mersin'de 6 iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Zanlının manavdan para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Taşucu Mahallesi'nde 6 iş yeri ve bir kurumdan cep telefonu, 5 bin lira, güvenlik kamerası, 10 içki, 2 diz üstü bilgisayar ve çeşitli takı malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin M.U. olduğu belirlendi. Operasyonla yakalanan M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan para ve eşyalar ise, sahiplerine teslim edildi.
Zanlının, bir manavdan para ve cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'