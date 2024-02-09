Cezaevinden izinli çıkıp, camilerde hırsızlık yaptı
Sivas'ta izinli olarak cezaevinden çıkıp, 4 camiye girerek cemaatin cep telefonları ile cüzdanlarını çalan Rüştü Kılıç (42), yakalanıp, tutuklandı.
Sivas F Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda 'gasp' suçundan yatıp, izinli olarak çıkan Rüştü Kılıç, 4 camiye girip, hırsızlık yaptı. Cemaat ile namaza durup, ardından askılardaki montlardan cep telefonu ve cüzdan çalan Kılıç'ın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir imamın da montundan anahtar alıp, otomobilini çalan Kılıç, ihbar sonrası Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yakalandı.
Otomobil aynı mahallede park halinde bulunurken, Kılıç işlemleri sonrası yeniden cezaevine gönderildi.
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