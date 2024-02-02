Çanakkale'de 45 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:55

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün sabaha karşı, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekiplerin durdurduğu 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı 3 araçta toplam 45 kaçak göçmen ve organizatör G.T., S.Ş. ve E.E. yakalandı.

Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.