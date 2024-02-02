Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobil ve hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda, yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye ve Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.
Sürücüler A.E. ve İ.K. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı, diğer sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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