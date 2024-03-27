6 kişi hayatını kaybetmişti… Sürücü tutuklandı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:11

Güncelleme: 27.03.2024 - 18:11

Dörtyol-Payas karayolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Şükrü K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dörtyol-Payas karayolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.