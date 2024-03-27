6 kişi hayatını kaybetmişti… Sürücü tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Dörtyol-Payas karayolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü Şükrü K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dörtyol-Payas karayolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu
- Fizikçi Kaku'dan geleceğe dair sıradışı tahminler
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- Kamu bankaları verdiği sözü tutmadı!