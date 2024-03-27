Hatay'da iş merkezinde yangın paniği: Maddi hasar meydana geldi!

Payas ilçesindeki bir iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Ekipler tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:35
Hatay'da iş merkezinde yangın paniği: Maddi hasar meydana geldi!
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinde meydana geldi.

Yangının fark edilmesinin üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.


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