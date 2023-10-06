6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.. Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı!

Merzifon'da devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü Kemal Öz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:22
6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.. Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı!
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Merzifon-Çorum karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Merzifon OSB mevkii yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22) ve Hilal Çelebi (18) ile Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) yaşamını yitirmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.


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