Son dakika... Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberi... Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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