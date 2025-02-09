Son Dakika... Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve çevre kentlerden de hissedildi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:07

Güncelleme: 09.02.2025 - 22:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre, son kaydedilen depremin saat 22:05 sularında 5.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Yurttaşlar sosyal medyada depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği bilgisini paylaştı.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

5.1 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı.

AFAD tarafından duyurulan önceki depremler ise şu şekilde paylaşıldı: