Son Dakika... Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve çevre kentlerden de hissedildi
Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 22:05 sularında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre, son kaydedilen depremin saat 22:05 sularında 5.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Yurttaşlar sosyal medyada depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği bilgisini paylaştı.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:36.76306 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/yf1n2IwfH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
5.1 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:16:42 TSİ
Enlem:36.60556 N
Boylam:25.6525 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/I7QhPPhcV7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD tarafından duyurulan önceki depremler ise şu şekilde paylaşıldı:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:21:41:44 TSİ
Enlem:36.66222 N
Boylam:25.75667 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/YpFZZ9wuM1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:21:48:58 TSİ
Enlem:36.57139 N
Boylam:25.46167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/RcMlNLahJj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:21:53:56 TSİ
Enlem:36.61 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BTPAHyCI5e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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