6 mermi isabet etti! İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Fatih'te kuyumcu dükkanının kurşunlanmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Şubat'ta Mesih Paşa Mahallesi Laleli Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.
Dükkana 6 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, olay yeri incelemesinde 2 adet boş kovan ve deforme olmuş 3 mermi çekirdeği buldu.
İş yeri ortaklarından S.S, kimseyle bir husumeti olmadığını belirterek, 7 Şubat'ta kuyumcu dükkanına gelen bir kişinin, "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış, bunu ödeyin" dediğini anlattı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli A.B.Ç. (22) 17 Şubat'ta Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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