6 muhalefet lideri kritik zirve için bir arada

24 Nisan 2022 Pazar, 20:15

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bugün üçüncü kez bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde, iftar yemeğinde bir araya gelen liderler, DEVA Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinde yapılan ikinci toplantıdan 27 gün sonra 3. görüşmeyi gerçekleştiriyor.

Altılı masanın gündemine daha önce üzerinde uzlaşılan parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ile "seçim güvenliği" var.

Yeni seçim yasasına dönük ittifak ve seçim işbirliği formüllerinin de konuşulması beklenen toplantıda iktidarın göçmen politikası, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi de gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Toplantı sonrasında, liderlerin alınan kararları yayınlayacakları ortak deklarasyonla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

BEŞ LİDER DEMOKRAT PARTİ'DE

Altılı masanın üçüncü toplantısına saat 19.15 itibariyle gelen liderleri Gültekin Uysal, Genel Merkez'in girişinde karşıladı.

DP Genel Merkezi'ne ilk giden lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra toplantıya sırasıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gitti.

2. TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Altı muhalefet lideri 27 Mart’ta ikinci kez bir araya gelmiş ve ‘aynı kararlılıkla işbirliğine devam' açıklaması yapmıştı.

Cumhur İttifakının hazırladığı seçim düzenlemesi için ‘siyasi mühendislik' benzetmesi yapılırken, Millet İttifakı’nın yoluna aynı kararlılıkla devam edeceği belirtilmiş ve “Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” denilmişti.