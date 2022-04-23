Yarın gerçekleşecek 6'lı ittifakın zirvesi öncesi Demokrat Parti'den kritik açıklama

23 Nisan 2022 Cumartesi, 19:09

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının kararıyla oluşturulan "seçim güvenliği çalışma grubu", ilk toplantısını yarın yapacak. Komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması noktasında ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmalarını masaya yatıracak.

"Seçim güvenliği" ve "sandık güvenliği" başlıkları altında yapılması planlanan çalışma çerçevesinde ortak sandık takibine yönelik bölgesel eğitim verilmesi için iş birliği istişare edilecek. Bu çalışma kapsamında altı partinin teşkilatlanma açısından güçlü olduğu bölge ve iller değerlendirilecek.

"İLK DEFA CUMHURBAŞKANI ADAYININ İSMİNİ KONUŞACAK"

Sayım güvenliğini de değerlendirecek komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması noktasında ıslak imzalı tutanakların anında girişinin yapılacağı ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmalarını masaya yatıracak.

Kulis bilgileri arasında, altı partinin yarın gerçekleştireceği görüşmede cumhurbaşkanı adaylığı konusunun açık biçimde konuşulacağı yer aldı.

DEMOKRAT PARTİ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, sosyal medya hesabından 6'lı ittifakın zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydoğdu, "Yarınki 6’lı masadan umutluyuz. Ne geçmişte, ne de bugün, millet aleyhinde sonuçlar doğuracak hiçbir safta yer almayan Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal’a desteğimiz tamdır. Ülkemizin geleceği için bu ittifaka sadık kalınması tek temennimizdir. Başarmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.