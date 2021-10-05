6 muhalefet partisi "parlamenter sistem" için TBMM'de toplandı

05 Ekim 2021 Salı, 18:56

Muhalefet partileri, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmaları için TBMM’de bir araya geldi.

Toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı.

Toplantıda; partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “güçlü meclis” ve “bağımsız yargı” ilkeleriyle ilgili görüş ve önerilerin ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre bu toplantılarda ana ilkelerle ilgili yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmış durumda. Toplantılarda, Cumhurbaşkanının tarafsız olması ve atama yetkisinin kısıtlanması, TBMM'nin güçlendirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Parti yetkilileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında mutabık kalınan noktaların ilk kez bu toplantıda kaleme alınacağını aktardı.

'SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN MUTABAKAT VAR'



Toplantının başlamasından önce konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, şunları söyledi:

“Bugünün konusu, acil olan şey, anayasa değişikliği… İçinden geçtiğimiz anayasanın Türkiye’ye ne kadar uymadığı, yanlışların hepsinin sebebi, ortak paydamız da bu. İttifak için konuşmak bizim haddimiz değil. Siyasi partiler ve başkanlarımız karar verir. Bugünün konusu o değil. Anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatımız var. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda altı muhalefet partisinin bir araya geldiği çok az örnek var. Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. Bu sistemin değişmesi için mutabakat var.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise bir soru üzerine, “Bir süre öngörmüyoruz şu anda, çalışıyoruz. Çalışacağız ve çalışmalarımızı sayın Genel Başkanlarımıza sunacağız. Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

'MUTABAKAT OLASILIKLARININ ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise şöyle konuştu:

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında, gerçekten Türkiye’nin hukuk devletin demokrasiye dönmesi, bu başlık altında anayasanın değişmesi; Meclis İçtüzüğü’nün değiştirilmesi, Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi… Siyasi partilerin zaten bu konularda önerileri var. Mutabakat olasılıklarının çok yüksek olduğunu tespit ettik. Burada bu meseleleri tekrar masaya yatıracağız. Başta Anayasa olmak üzere, Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere, Seçim Kanunu olmak üzere, belki Siyasi Etik Kanunu da görüşülebilir. Bütün atacağımız adımlar, altı partinin birlikte karar verebileceği, mutabakat içerisinde belirleyebileceği hususlar olacak.”

Parti yetkilileri, her toplantının ardından genel başkanlarını bilgilendiriyor ve sonraki süreç planlanıyor.