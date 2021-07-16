CHP'nin programı belli oldu! 16 siyasi parti ile bayramlaşacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki heyet 16 siyasi parti ile bayramlaşacak.
CHP, geleneksel olarak yapılan siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretini, bu kez pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapacak.
Bayramın ikinci günü (21 Temmuz Çarşamba) yapılacak olan bayramlaşma programında CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi üyesi Hasan Efe Uyar ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel yer alacak.
CHP'nin siyasi partilerle yapacağı bayramlaşma programı şöyle:
AKP: 09.30-09.45
DSP: 10.00-10.15
VATAN PARTİSİ: 10.20-10.35
HDP: 10.40-10.50
İYİ PARTİ: 11.00-11.15
BBP: 11.30-11.45
DP: 11.55-12.05
MHP: 12.10-12.25
SP: 12.30-12.45
ANAP: 12.50-13.00
GENÇ PARTİ: 13.10-13.25
DEVA PARTİSİ: 13.50-14.05
GELECEK PARTİSİ: 14.25-14.40
YENİDEN REFAH PARTİSİ: 14.50-15.05
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 15.15-15.30
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: 15.45-16.00
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