6 saati aştı: Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20’den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’te tamamlandı.

İHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 00:08
6 saati aştı: Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
Abone Ol google-news

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına alındı. 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde akşam saat 17.20’den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusunun 23.45’te tamamlandığı bildirildi. 



Engin Polat Dilan Polat ifade

İlgili Haberler

Engin Polat ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı

Engin Polat ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Prof. Dr. Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı: 'Servet sahibi olmak suç değil'

Prof. Dr. Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı: 'Servet sahibi olmak suç değil'
Para kaçırma işlemini son anda banka personeli fark etti... Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!

Para kaçırma işlemini son anda banka personeli fark etti... Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!

En Çok Okunan Haberler