Engin Polat ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı

Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada zanlıların polisteki ifade işlemleri sürüyor. Gözaltındaki kilit isimlerden Polat çiftinin ifade işlemlerinin ise saat 17.20 sıralarında başlandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:52
Engin Polat ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

İFADELERİ ALINIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kili isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Polat Dilan Polat

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