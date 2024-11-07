Bursa'da yaşlı kadına çarpıp kaçan muhtar yakalandı!

Orhangazi ilçesinde otomobili ile 74 yaşındaki Emir Korde adlı kadına çarparak ağır yaralanmasına neden olup kaçan mahalle muhtarı Orhan Ç., gözaltına alındı.

Bursa'da yaşlı kadına çarpıp kaçan muhtar yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:33

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; yerde hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emir Korde (74) olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Korde, buradan sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından Emir Korde'nin bir otomobilin çarpması ile yaralandığını belirledi. 16 VV 251 plakalı otomobili kullandığı ve aracıyla yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücünün de Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Ç. olduğu tespit edildi. Orhan Ç., yakalanarak gözaltına alındı.


Etiketler: #Bursa #kaza #muhtar #yaralı

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