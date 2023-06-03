6 yaşındaki çocuğa öz annesi tarafından istismar edildiği iddia edildi: 'Torunlarımı bu kadından kurtarın'

Yayınlanma: 03.06.2023 - 19:16

Güncelleme: 03.06.2023 - 19:16

İddianamede, M.A.’nın 6 yaşındayken annesi tarafından tacize uğradığı, anne E.A.’nın 6 yaşındayken kızına uygunsuz videolar izlettiği iddia edildi. Ayrıca anne E.A.’nın çocuğuna ‘kimseye söyleme seni döverim seni okula göndermem’ şeklinde tehdit ettiği de öne sürüldü. Ayrıca M.A.’nın kardeşine öz annesi E.A. tarafından taciz edildiği belirtildi. Ayrıca anne E.A.’nın akrabası olduğu belirtilen Z.Ö. isimli kişinin de 6 yaşındayken M.A.’ya tacizde bulunduğunu, anne E.A.’nın kızını bu akrabasına götürdüğü de öne sürüldü. Babaanne S.A., taciz ettiği iddia edilen Z.Ö. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

'ANNENİN YAPTIKLARI NORMAL DEĞİL'

Şikayetçi olan babaanne S.A., çocukların şu an ayrı yurtlarda olduğunu belirtti. S.A., “Annenin yaptığı normal değil. Sağlıklı bir anne bunu yapmaz. Bu çocuğun psikolojisi hiç düşünülmedi. Çocuklara koruma kararı çıkarttık. Bu fırsatı kullarak anne E.A. bakamıyorum diyerek çocukları yurda verdi. Tekrar koruma kararı talebi aldık. Torunlarımı bu kadından kurtarın. Ben adalet istiyorum. Bu yapılanlar o kadının yanına kalmamalı” dedi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen bir kanalın gündüz kuşağı programında anne E.A.’nın çıktığı, çocuklarını göremediğini belirttiği ve babannenin çocukları kaçırdığını iddia ettiği ortaya çıktı. Babaanne S.A. bahsi geçen programa ilişkin, “Bir gündüz kuşağı programında bu çocukların anneye verilmesi katliam oldu bizce” dedi.