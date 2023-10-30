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6 yaşındaki çocuğun acı ölümü... Elektrik akımına kapıldı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde tadilattaki evin dışında bırakılan elektrik kablosuna dokunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:45
6 yaşındaki çocuğun acı ölümü... Elektrik akımına kapıldı!
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Mersin'in Tarsus ilçesi Kösebalcı Mahallesi'ndeki tadilatta olan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Yağmur Girgin, bina dışında kalan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.

Çocuğun ve yanındaki arkadaşlarının çığlığı üzerine bölgeye giden Girgin'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ev sahibi ve elektrik tesisatını yapan firmadaki görevlilerin ifadesine başvurdu.


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