Volvo elektrikli test kamyonu ile sınırları zorluyor: 500 bin kilometre...

Yayınlanma: 27.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 27.10.2023 - 18:09

Volvo şu anda bir test kamyonu kullanarak 'Elektrikli kamyonlar birkaç yıl içinde ne kadar mesafe kat edebilir' sorusuna yanıt arıyor. Şimdiye kadar, elektrikli modelin, dizel muadillerinden daha iyi performans gösterdiği ifade edildi. Geleneksel güçle çalışan bir kamyon bir yılda yaklaşık 150 bin kilometre yol kat edebiliyor. İsveçli üreticiye göre Volvo'nun test kamyonu iki yıl içinde 500 bin kilometre yol kat etti.

Test kamyonu, Volvo Trucks ile İsveçlilerin çoğunluk hissesine sahip olduğu İsviçreli şirket Designwerk Technologies arasındaki bir inovasyon projesinin parçası. Her iki firma da "sınırları zorlamak ve mümkün olan en kısa sürede sürdürülebilir çözümlere geçiş yapmak" için ağır elektrikli kamyonlar üzerinde birlikte çalışıyor.

Elektrikli kamyon şu anda yarım milyon kilometre yol yapmış durumda ve İsveçli Börje Jönsson Group için çalışıyor. Helsingborg merkezli lojistik şirketi 2013 yılından bu yana yüzde 100 fosil yakıtsız taşımacılığın reklamını yapıyor.

HER GÜN ÇALIŞIYOR

Elektrikli Volvo, Eylül 2021'den bu yana İsveç'in güneyindeki Helsingborg ile Göteborg arasında haftanın yedi günü çalışıyor ve bu da tek yön 240 kilometrelik bir mesafeye karşılık geliyor. Altı gün boyunca elektrikli araç günde neredeyse 1.000 kilometre yol kat ediyor ve akülerini şarj etmek için dört kez duruyor. Yedinci gün, kamyon günün sadece yarısında yolda kalıyor ve geri kalan zamanda şarj ediliyor.

Volvo Trucks Küresel Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jessica Sandström, ulaşılan kilometre taşıyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

"Sadece iki yılda 500 bin km, bu elektrikli kamyon için inanılmaz bir başarı. Bu, çok yoğun ve zorlu ağır nakliye araçlarını elektrikli hale getirmenin mümkün olacağını gösteriyor. Bu, örneğin akü performansı konusunda değerli bilgiler edindiğimiz bir inovasyon projesidir. Bu öğrenimler eninde sonunda seri üretim kamyonlarımıza da fayda sağlayacaktır."

İsveçli üreticinin portföyünde şu anda altı adet seri üretim elektrikli model bulunuyor. FH Electric, FM Electric ve FMX Electric üç ağır hizmet modeliyken, orta hizmet elektrikli kamyon modelleri ise Volvo FE, Volvo FL ve VNR.

Volvo Trucks altı kıtada 42 ülkede yaklaşık 6.000 elektrikli kamyon siparişi almayı başardı.