6 yaşındaki çocuk inşaat havuzunda ölü bulundu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın havuzunda 6 yaşındaki Kerem Çelik'in cansız bedeni bulundu. İnşaatın sahibi Metin P. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:43
6 yaşındaki çocuk inşaat havuzunda ölü bulundu!
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İzmir'in Torbalı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde dün bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan 6 yaşındaki çocuğun öldüğü belirlendi.

Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İnceleme sonrası Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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