Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı
Son dakika haberi... Türkiye'de infial yaratan 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İstekli ve Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı verildi. Söz konusu kararın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından gelmesi dikkat çekti.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.
DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINMIŞTI
Kamuoyundaki tepkilerin ardından olaya bakanlıklar müdahil oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun buldu.
Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hâkim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alındı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Son olarak, 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmaları talebiyle 'yakalama kararı' verildi.
Anne Hatice Kübra Gümüşel hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına hükmedildi.
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