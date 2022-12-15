Son Dakika: 6 yaşındaki kızını 'evlendiren' Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
Son dakika haberi... Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının "evlendirmesi" skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını dini nikâh ile 'evlendirmesi' ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz bırakılması Türkiye gündemindeki yerini koruyor.
Kabul edilen iddianamede, Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.
ADLİYEYE SEVKLERİ BEKLENİYOR
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.
Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.
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