İstanbul'da öldürülen Şirin Elmas Hanilçi gözyaşlarıyla defnedildi: 6 yaşındaki çocuğun mezarına 'gelinlik' koydular!

İstanbul’da 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin’in mezarına 'gelinlik' bıraktı.

İstanbul'da öldürülen Şirin Elmas Hanilçi gözyaşlarıyla defnedildi: 6 yaşındaki çocuğun mezarına 'gelinlik' koydular!
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:32

İstanbul’da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi, Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu.

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin’in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

ŞANLIURFA’DA GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Şirin’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEZARINA 'GELİNLİK' BIRAKILDI

Küçük kızın mezarına 'gelinlik' ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin 'idam' edilmesini istedi.


Etiketler: #Şirin Elmas Hanilçi #Şanlıurfa

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