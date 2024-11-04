İstanbul'da öldürülen Şirin Elmas Hanilçi gözyaşlarıyla defnedildi: 6 yaşındaki çocuğun mezarına 'gelinlik' koydular!
İstanbul’da 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin’in mezarına 'gelinlik' bıraktı.
İstanbul’da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi, Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu.
Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin’in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ
Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
ŞANLIURFA’DA GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Şirin’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.
Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.
MEZARINA 'GELİNLİK' BIRAKILDI
Küçük kızın mezarına 'gelinlik' ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin 'idam' edilmesini istedi.
Etiketler: #Şirin Elmas Hanilçi #Şanlıurfa
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!