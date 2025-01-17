6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Balıkesir'de yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Balıkesir'de yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:58

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY

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