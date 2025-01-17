6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu... Firari FETÖ hükümlüsü Balıkesir'de yakalandı
Balıkesir'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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