FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı'na yönelik usulsüzlükleri kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: #Ankara #FETÖ/PDY #sınav #uzman yardımcılığı
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