5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda zanlı yakalandı!
İstanbul merkezli 5 ilde örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlılara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi zanlıları tespit etti.
İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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