FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:08
FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.


Ankara Başsavcılık fetö FETÖ/PDY Soruşturma

İlgili Haberler

FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı

FETÖ firarisi Manisa’da yakalandı

En Çok Okunan Haberler