6 zanlı hala firari... Düzce merkezli yasadışı bahis operasyonu: 5 tutuklama
Düzce merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı.
Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında Düzce merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
5 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24'ü Düzce'de olmak üzere 4 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, 27 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazlarıyla pos cihazı ele geçirilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu