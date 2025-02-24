6 zanlı hala firari... Düzce merkezli yasadışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:04

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında Düzce merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24'ü Düzce'de olmak üzere 4 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmış, 27 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazlarıyla pos cihazı ele geçirilmişti.