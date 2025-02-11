60 yaşındaki adam taciz dolandırıcılığı tuzağına düştü! Kredi çekmekten son anda kurtuldu

Karabük’te 60 yaşındaki Orhan T., sosyal medyada tanıştığı bir kişinin tuzağına düşerek telefon dolandırıcılarına 50 bin TL gönderdi. Dolandırıcıların istediği ek parayı ödemek için kredi çekmeye giden adamı ise polis ekipleri son anda kurtardı.

60 yaşındaki adam taciz dolandırıcılığı tuzağına düştü! Kredi çekmekten son anda kurtuldu
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:40

Karabük'te Orhan T. adındaki bir kişi, sosyal medyada bir kadın olduğunu düşündüğü hesapla yazışmaya başladı. Ardından sohbeti WhatsApp üzerinden sürdürerek özel fotoğraflar ve videolar gönderdi. Bir süre sonra kendisini avukat ve arabulucu olarak tanıtan bir kişi, Orhan T.'ye ulaştı.

Dolandırıcılar, "Yaşı küçük biriyle cinsel içerikli konuşmalar yaptığı" iddiasıyla Orhan T. hakkında dava açılacağını öne sürerek 145 bin TL talep etti. Panikleyen adam, elindeki 50 bin TL’yi hemen dolandırıcıların hesabına gönderdi.

Kalan parayı ödemek için bankaya giderek kredi çekmeye çalışan Orhan T.’nin telefon konuşmalarından şüphelenen bir kişi, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis ekipleri, Orhan T.'nin dolandırıldığını fark ederek 95 bin TL’lik kredi çekmesini engelledi.

Orhan T., "Sözde avukat beni polise aldıracağını söyleyerek korkuttu. Polis ekipleri olayı fark edip beni dolandırılmaktan kurtardı" dedi.

Orhan T., dolandırıcıların yakalanması için polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


Etiketler: #karabük #dolandırıcı

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