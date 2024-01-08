60 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:03
60 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre Almanya’da yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Övünce köyündeki evine gelen 60 yaşındaki Mustafa Tural’dan birkaç gün haber alamayan komşuları eve girdiğinde Tural’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 

Hemen 112 Acil Servis’e bilgi veren köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde ve bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Tural’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesi de Almanya’da yaşayan 4 çocuk babası Tural’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından aynı köyde toprağa verildi.


Gümüşhane ceset erkek

İlgili Haberler

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor: Diş hekimi ölü bulundu

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor: Diş hekimi ölü bulundu
Kanada'da Türk yurttaş ölü bulundu

Kanada'da Türk yurttaş ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

En Çok Okunan Haberler