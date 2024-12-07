60 yıldan fazla hapisle aranıyordu: Mersin'de yakalandı
Mersin’de yağmadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan 60 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs polisin çalışmasıyla yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin şehir genelinde suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Polisin yaptığı çalışmada Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 dosya, Hırsızlık suçlarından 5 ayrı dosyadan 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.İ. yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilen M.İ. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Polisin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...